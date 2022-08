Pistola clandestina nascosta nell'armadio: arrestato pregiudicato a Isola

ISOLA CAPO RIZZUTO - Un uomo di 47 anni è stato arrestato dalla Squadra mobile della Questura di Crotone per detenzione di arma clandestina. E' accaduto in seguito ad una serie di controlli durante i quali è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un pregiudicato abitante a Isola, di anni 47. La ricerca ha consentito di rinvenire, nascosta nell'armadio della camera da letto, una pistola tipo revolver marca “Smith & Wesson “, cal. 38 special, con matricola abrasa, corredata da 15 cartucce. L'uomo è stato tratto in arresto per porto e detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione e trasferito presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.