Restauro del Crocifisso di Cutro, lunedì presentazione del progetto

CUTRO - Lunedì 8 agosto, alle ore 21.00, in piazza della Riforma a Cutro verrà presentato il progetto di restauro del SS. Crocifisso di Cutro. Il Progetto prende il nome di: “Un capolavoro svelato”, sotto la direzione del noto restauratore Giuseppe Mantella. In questo lungo anno, la statua è stata monitorata e ha subìto dei trattamenti per combattere l’infestazione da tarlo. Sono state eseguite delle indagini sul legno e sulla pittura, fino ad arrivare ad una vera diagnostica, eseguita con delle radiografie speciali, che hanno permesso agli specialisti di definire l’intervento di restauro, al quale verrà sottoposta l’opera di frate Umile di Petralia, a partire proprio dalle prossime settimane. Il gruppo del Comitato Festa invita tutti a partecipare a questo importante evento, in quanto, da questa data in poi, inizierà il vero countdown che si concluderà con la riposizione della statua, nella nicchia centrale della parrocchia del SS. Crocifisso di Cutro.