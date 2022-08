Emergenza idrica, riempito il serbatoio di Vescovatello Basso, torna l'acqua in alcune zone della città

A breve dovrebbe riprendere l'erogazione idrica nelle aree della città servite dal serbatoio di Vescovatello Basso. Lo rende noto il Comune che rilancia una nota di Congesi in cui si sottolinea l'impossibilità al momento di alimentare gli altri serbatoi "considerata la portata in arrivo dal lago Sant'Anna".

Il ripristino parziale della fornitura di acqua potabile interessa via Cutro, i rioni Gesù e San Francesco, corso Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via Cristoforo Colombo e viale Regina Margherita.