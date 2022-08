Servizi digitali per i crotonesi, approvati quattro interventi con i fondi del Pnrr

Ammessi a finanziamento quattro interventi per un totale di euro 630.000 per l’implementazione di misure riguardanti la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Lo rende noto l'assessorato al Pnrr del comune di Crotone. Gli interventi finanziati s'inseriscono nel solto della transizione digitale e prevedono la fruizione di servizi dedicati al cittadino attraverso portali PagoPA e appIO, per mezzo di SPID, nonché la migrazione di una serie di servizi al Cloud.

Per l'assessore Luca Bossi è un “ulteriore tassello che si aggiunge ai progetti dell’ente finanziati con i fondi del Pnrr, grazie alla struttura creata ad hoc. Dopo gli interventi di rigenerazione urbana, quelli sul sociale, le mense scolastiche, gli impianti sportivi, la valorizzazione del territorio, arrivano i fondi del digitale. Interventi fondamentali per avviare quella transizione digitale che ci viene richiesta a livello europeo, e sui quali cominceremo a lavorare da subito”.