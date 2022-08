Crisi idrica, condotta riparata, lunedì riprende il servizio. Voce sollecita a Gualtieri "una soluzione definitiva"

I lavori di riparazione alla condotta regionale di adduzione al potabilizzatore a cura del Corap sono terminati. Lo rende noto il portavoce del sindaco invitando la cittadinanza a pazientare ancora un poco poiché "occorrerà per la sua rifunzionalizzazione (la possibilità di poter inviare acqua presso il potabilizzazione) domani sera. Successivamente - scrive - è prevista la riapertura verso i serbatoi cittadini che avranno la necessità di riempirsi e pertanto il servizio idrico riprenderà la sua funzionalità in città nella giornata di lunedì".

Nel frattempo il Centro operativo comunale di Protezione civile ha predisposto il servizio di autobotti sul territorio anche per la giornata di domani, domenica 7 agosto. Autobotte Protezione Civile: dalle ore 9 sede Croce rossa italiana su via Saffo; dalle 9 alle 13 piazzale Nettuno; dalle 14 alle 19 ingresso campo bocce di Papanice. Autobotte Calabria Verde: dalle 9 alle 13 piazza castello; dalle 14 alle 19 via Melograni al quartiere Margherita. Autobotte Congesi; dalle 9 alle 13 via Nazioni Unite, presso il supermercato Pam; dalle 14 alle 19 al parcheggio della scuola Montessori.

“Mi auguro che ci sia la volontà di risolvere definitivamente il problema di Crotone" ha auspicato il sindaco nel corso di un contatto con il commissario straordinario dell’Autorità idrica regionale, Bruno Gualtieri. Enzo Voce, informa il portavoce, ha manifestato il disagio che vive la comunità cittadina. "Non possiamo tenere una città capoluogo di provincia per 4/5 giorni senz’acqua per diverse volte" ha aggiunto il sindaco. "A maggio una rottura durante la festività mariana, poi dopo qualche settimana una sospensione per programmare una serie di interventi ed oggi questo nuovo problema. La condotta in cemento è vecchia di 50 anni ed è ormai un colabrodo". Voce ha sollecitato il commissario ad istituire "un tavolo tecnico per trovare una soluzione definitiva”.