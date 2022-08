Strongoli, minore di 15 anni lavorava come cameriere in un pub. Denunciato il titolare

Non aveva ancora compiuto 15 anni ma già serviva ai tavoli di un pub e, quando era già trascorsa l'una di notte, stava ancora lavorando. Il ragazzino naturalmente non era e non avrebbe potuto essere regolarmente assunto, data l'età inferiore ai 15 anni. LO hanno scoperto gli agenti della squadra amministrativa della Polizia di Stato durante un controllo in un pub di Strongoli, nel crotonese, dove oltre al quindicenne hanno sorpreso altre tre persone che lavoravano in nero, senza essere regolarmente assunti. Per questo i poliziotti hanno denunciato il titolare del pub per sfruttamento di lavoro minorile mentre gli altri tre dipendenti sono stati segnalati all'ispettorato del lavoro.