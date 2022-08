Vaticano, monsignor Staglianò nuovo presidente della Pontificia accademia di teologia

Papa Francesco ha nominato monsignor Antonio Staglianò nuovo presidente della Pontificia accademia di teologia. Il sessantenne vescovo di Noto succede all’arcivescovo Ignazio Sanna. E' stato lo stesso Staglianò a dare l'annuncio della nomina ai suoi fedeli nella cattedrale di Noto, rassicurandoli di non aver ricevuto per il momento chiamate di trasferimento.

Nato ad Isola Capo Rizzuto 63 anni fa, il neo presidente della Pontificia accademia di teologia si è laureato in teologia fondamentale alla Pontificia università Gregoriana, nel 1986. Ha proseguito gli studi di teologia in Germania e successivamente si è laureato in filosofia all’Unical, nel 1995. Ordinato presbitero nel 1984, ha ricevuto l'ordinazione episcopale da Benedetto XVI nel 2009 e consacrato dal cardinale Camillo Ruini nello stesso anno.