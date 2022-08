Associazione astrofili Savelli inaugura stazione Prisma per osservare le meteore

SAVELLI - Sarà una parentesi agostana all’insegna di un programma ricco di iniziative quella proposta, alla comunità paesana, dall’Associazione Astrofili di Savelli (AAS). Conferenze di alto profilo culturale, inaugurazione di una stazione, una delle prime in Calabria, della rete nazionale Prisma (Prima rete italiana per la sorveglianza sistematica di meteore e atmosfera) che sarà ubicata presso la sede associativa sita in Piazza Casalinuovo (a fianco della Sala Multimediale) e l’installazione di uno zodiaco di grandi dimensioni presso la rotonda dell’elisoccorso situata nel Boschetto rappresentano, in tale ambito, il prosieguo di un’attività iniziata, al termine lo scorso anno, con l’installazione dell’orologio solare sulla facciata della Chiesa della Jesulella.

Orologio solare, stazione Prisma e zodiaco sono tre iniziative, partite circa tre anni fa e rese possibili grazie alla collaborazione del Comune di Savelli che le ha fatte proprie e del Parco Nazionale della Sila che le ha finanziate con l’intervento di Domenico Cerminara. Scopo principale del progetto Prisma, è quello di realizzare una rete di camere “all-sky” che monitorano costantemente il cielo per la scoperta di meteore brillanti (cosiddetti bolidi), al fine di individuarne le orbite e delimitare, con un buon grado di approssimazione, le aree dell'eventuale caduta di meteoriti che in genere è associata a questi eventi.

La rete Prisma è promossa dall’ Osservatorio Astrofisico di Torino (Coordinatore Nazionale Dr. Daniele Gardiol), cui arrivano in tempo reale i dati da tutte le stazioni distribuite sul territorio nazionale. L'osservazione sistematica degli oggetti che danno origine alle meteore permette di determinare il flusso degli oggetti cosmici di più piccole dimensioni che interagiscono con la Terra. I dati raccolti in maniera sistematica potranno aiutare a perfezionare i modelli relativi all’interazione di corpi cosmici con l’atmosfera.

La stazione Prisma sarà inaugurata domenica 7 agosto alle 17.30, alla presenza del professoore Filippo Frontera, ideatore dell’iniziativa e Presidente Onorario dell’AAS, rappresentanti dell’Istituto Nautico di Crotone che hanno anche loro installato una stazione Prisma. Seguirà una conferenza di illustrazione della rete PRISMA da parte di due soci dell’AAS, Stefano Cidone e Umberto Rossini. Lo zodiaco sarà inaugurato invece il 10 agosto prossimo.