Crisi idrica, arriva l'acqua da Sant'Anna, rubinetti aperti (per alcune zone) dalle 22

Da diverse ore è in corso l'operazione di riempimento del serbatoio di Vescovatello Basso, grazie al flusso di acqua proveniente dal lago di Sant'Anna. Congesi informa che l'operazione sarà completa nella serata di oggi, domenica 7 agosto.

Nello specifico, a partire dalle 22 circa, l'erogazione sarà ripristinata nelle seguenti zone: via Cutro, rione Gesù e San Francesco , corso Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via Cristoforo Colombo, via Regina Margherita.