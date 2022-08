Vasto incendio nel Marchesato, lambite la 107 ed alcune abitazioni, tratto in salve il bestiame

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Crotone sono impegnate da questa mattina per un vasto incendio divampato su più fronti tra Belvedere Spinello e Santa Severina. Le fiamme hanno lambito alcune abitazioni e la statale 107. Per via del fumo denso e del fuoco ai bordi, la strada è stata parzialmente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di spegnimento.

Da qualche ora l'incendio si è spostato verso il centro abitato di Altilia ma la situazione, assicurano vigili del fuoco e Calabria Verde, da stamane impegnate con largo impiego di uomini e mezzi, è sotto controllo. Resta un solo fronte attivo che si dirige verso est in direzione del comune di Santa Severina. Disagi per la popolazione dovuti al fumo ma non si registrano danni alle persone.

L'incendio ha richiesto l'intervento di sei squadre dei vigili del fuoco, tra quelle inviate dalla centrale di Crotone, boschive e dei distaccamenti di Petilia Policastro e Cirò Marina. Oltre trenta le unità impiegate, con il supporto di un'autobotte e ed una chilolitrica, un'autobotte di ottomila litri per rifornire gli automezzi impiegati nelle operazioni di spegnimento.

Accanto ai vigili del fuoco le squadre di Calabria Verde, con il supporto, fino a poco prima del calar del sole, di due elicotteri regionali Drago VF123 e due Canadair. Il massiccio intervento ha consentito di mettere in salvo numerosi capi di bestiame e ad evitare che il rogo raggiungesse le abitazioni.