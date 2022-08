Pnrr, assessore Bossi: dopo quelle di Papanice e Alcmeone, finanziata la mensa dell'Anna Frank

Il Comune di Crotone incassa il terzo finanziamento per le mense scolastiche. Lo rende noto il portavoce del sindaco annunciando la comunicazione del ministero dell’Istruzione che "porta a tre su tre" le richieste di fondi accolte per la realizzazione delle nuove mense scolastiche con le risorse del Pnrr 'Istruzione e Ricerca'. Il nuovo finanziamento, 286.594 euro per la mensa scolastica dell'Anna Frank, si aggiunge a quelli già ottenuti per le scuole di Papanice e della sede di via Saffo dell’Alcmeone

“Il fatto che ci siano state finanziate tutte e tre le proposte progettuali presentate è indicativo che l’analisi e la programmazione compiuta erano mirate e specifiche" commenta l'assessore al Pnrr Luca Bossi. "Ci candidiamo con proposte credibili ed allo stesso tempo valide dal punto di vista progettuale. Il team che è al lavoro sul Pnrr si è impegnato con costante quotidianità per ottimizzare i risultati che stanno via via arrivando”.