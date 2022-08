Aeroporti, voli raddoppiati da Lamezia e Reggio Calabria per Roma e Milano con il vettore Ita

Raddoppiati i collegamenti aerei da Lamezia e Reggio Calabria con Roma e Milano. I voli saranno effettuati dal vettori nazionale Ita Airwais dalla prossima stagione invernale ma i biglietti sono in vendita già a partire da oggi.

“È questo un risultato che rafforza complessivamente la rete aeroportuale calabrese - si legge in una nota di Sacal, la società che gestisce i tre scali della regione - ed è prodotto dalla precisa intuizione che la Regione Calabria ha avuto nell’istituire un sistema in grado di produrre valore per l’intera Calabria. Gli aeroporti di Lamezia Terme e Reggio Calabria, infatti, con il raddoppio dei voli sui principali hub di Milano Linate e Roma Fiumicino, potranno garantire collegamenti con le maggiori destinazioni europee".

In particolare i nuovi voli garantiranno di volare su Roma Fiumicino da Reggio Calabria alle 6.30 e rientro dallo scalo romano, nella stessa giornata, alle 21.30. Quanto, in sostanza, dovrebbe avvenire anche dal Sant'Anna di Crotone dalla prossima primavera grazie agli oneri di servizio.

A proposito di oneri di servizio pubblico, la Regione Calabria si sta impegnando per farli ottenere anche allo scalo di Reggio Calabria e presto indirà l'apposita conferenza dei servizi con una copertura finanziaria di 15 milioni di euro per i prossimi due anni che consentirà nuove rotte da e per l’aeroporto dello Stretto. "Inoltre, a questa attività aeronautica - sottolinea Sacal - si affiancherà a breve l’intervento di adeguamento strutturale dell’aerostazione passeggeri del Tito Minniti di Reggio Calabria e il superamento delle criticità di carattere operativo aeronautico che sarà ottenuto solo con l’importante intervento dell’Ente nazionale dell'aviazione civile”.

Con i nuovi voli di Ita, dunque, sarà possibile decollare da Lamezia alla volta di Milano alle ore 6,00 e 14,50. Per Roma alle ore 6,20, alle 11,15 e alle 19,15.

Da Reggio Calabria, invece, partenza per Milano alle ore 12,05 e alle 17. Per Roma alle ore 6,30 e alle 15,15