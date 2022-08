Avis: 24 sacche di sangue, tre tipizzazioni del midollo osseo. Il bilancio della giornata organizzata con i Giovani democratici e il Pd

Ventiquattro sacche raccolte e tre prelievi per la tipizzazione del midollo osseo. E' il bilancio della giornata per la raccolta del sangue organizzata dalla sezione Avis di Crotone in collaborazione con il gruppo dei Giovani democratici ed il circolo del Partito democratico. L'iniziativa, che si ripete puntualmente da circa otto anni, ha avuto luogo alla Lega navale.

La prof.ssa Ermelinda Gaetano, presidente locale dell'Associazione volontari del sangue, ringrazia "tutti i donatori e i cittadini che hanno preso parte alla raccolta, Annagiulia Caiazza promotrice dell'iniziativa, l'equipe medica, il bar Lega navale, i ragazzi del servizio civile dell'Avis e Giulio Ciambrone insieme a tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni di raccolta".

"Ringraziamo i giovani democratici e gli aderenti al Pd e tutti gli altri che vedendo le locandine e leggendo gli avvisi sui social​ si sono presentati presso le autoemoteche Avis" aggiunge Gaetano, annunciando che dopo Cutro e Torre Melissa, anche a Crotone è stata avviata di recente una collaborazione tra Avis e Admo per il prelievo e la tipizzazione del midollo osseo.