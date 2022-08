Il crotonese Giuseppe Clausi incoronato a Pescara come il volto più bello d'Italia 2022

E' quello di Giuseppe Clausi, 23enne personal trainer di Crotone, il volto più bello d'Italia. Lo ha decretato la giuria della finalissima di Mister Italia 2002 che ha incoronato a Pescara il catanese Walter Zappalà come l’uomo più bello del Belpaese.

Dopo aver superato la semifinale conquistando l'accesso all'ultima fase insieme ad altri 37 concorrenti, sabato sera, sul palco di piazza Salotto nel capoluogo di provincia abruzzese, Clausi si è fatto strada uscendo indenne dalle ultime due selezioni prima di approdare nel gruppo dei nove candidati che si sono contesi la corona più importante e le otto fasce di settore.

Quella de 'Il Volto + Bello d’Italia' era una delle più ambite e sicuramente un ottimo biglietto da visita per il mondo dello spettacolo, nel quale il personal trainer crotonese aspira ad entrare, come ha dichiarato alla vigilia della finalissima dopo aver superato la semifinale a Giulianova.

E non è l'unica soddisfazione per Giuseppe, i cui impegni proseguiranno ad ottobre al Coral Bay di Sharm el Sheikh, nota località turistica egiziana, dove avrà luogo il backstage per il calendario ufficiale di Mister Italia 2023, di cui sarà uno dei protagonisti insieme agli altri vincitori di fascia.