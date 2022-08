La squadra mobile di Crotone sta indagando sul violento pestaggio subito da un ventenne di Crotone residente in Emilia Romagna avvenuto nella serata dell'11 agosto. Il ragazzo è stato trovato in una strada nella zona dietro al Tribunale di Crotone: era a terra con gravissime lesioni al testa ed al corpo causate con molta probabilità dalle botte subite da un branco di coetanei per motivi al momento sconosciuti. Sul posto è giunto il Suem 118 che ha trasportato il ragazzo in ospedale dove è stato stabilizzato. A causa delle gravi ferite riportare il ventenne è stato trasferito al Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

La squadra mobile ha iniziato la verifica delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza della zona per individuare i responsabili.