Castello Carlo V: manifestazione d'interesse per la gestione delle visite

CROTONE - Il castello di Carlo V è stato ufficialmente riaperto al pubblico, ma sarà visitabile - per il momento - solo il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 ed in occasione dell'arrivo a Crotone delle navi da crociera. Ad aprirlo in queste giornate sarà il personale del Comune in attesa che venga aggiudicato il bando per la gestione delle visite. Il Comune di Crotone, infatti, giorno 11 agosto, ha pubblicato una manifestazione di interesse per la gestione delle visite guidate al Castello Carlo V di Crotone per la durata di sei mesi.

L'avviso è indirizzato agli enti senza scopo di lucro (associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, cooperative sociali, onlus e organismi similari, purché non perseguano fini di lucro) che possono partecipare singolarmente o in forma associata. Le proposte dovranno essere presentate entro le 12 del 25 agosto.

L'iniziativa ha uno scopo esplorativo - è specificato nella determina 1364 dell'11 agosto con la quale si approva lo schema della manifestazione di interesse - e saranno prese in considerazione, unicamente, le proposte che consentiranno visite guidate senza aggravio alcuno all’Ente, in termini di sostenibilità economica, ambientale ed in termini di sicurezza.

La proposta di gestione dovrà prevedere la realizzazione di visite guidate (anche in più lingue), con passeggiata lungo il percorso aperto al pubblico; attività di informazione, accoglienza, registrazione di ingresso, gestione dei flussi di visitatori in arrivo, nel rispetto dei limiti massimi consentiti, pari a 15 visitatori per ogni visita guidata; organizzazione con attivazione di un servizio di prenotazione, calendarizzazione con orari e giorni predefiniti e pubblicizzazione delle visite guidate; servizio di vigilanza e presidio del Castello in occasione delle visite guidate, per assicurare il rispetto dei percorsi di fruibilità definiti e impedire l’ingresso dei visitatori in aree interdette; evitare danneggiamenti alle barriere protettive a copertura dei Tenorm insistenti lungo le aree inibite all’accesso; evitare eventuali danni al patrimonio; costante vigilanza a tutela dei visitatori nel corso della visita.

Viene specificato che le visite guidate al Castello dovranno essere erogate in forma gratuita in favore del pubblico anche se "dovrà, in particolare, essere prevista una specifica copertura assicurativa per i volontari impiegati nell’attività, i cui costi potranno essere coperti mediante richiesta di contributo ai visitatori, pari ad un massimo di € 2,00 (due), per ogni visitatore".

La questione è stata discussa in commissione come rivela - in veste di presidente della IV commissione - il consigliere comunale Fabrizio Meo in una nota: "Le previsioni della manifestazione d’interesse - scrive Meo - valorizzano, in buona parte, quelle che sono state le proposte e le richieste formulate in sede di IV Commissione Consiliare, da parte della stessa Commissione e, soprattutto, da parte delle Associazioni che hanno inteso partecipare alle sedute. Più nello specifico, considerata l’esigenza manifestata dall’Amministrazione a che gli accompagnatori dei visitatori debbano essere assicurati per la responsabilità civile, si è evidenziato, in corso di seduta, come potesse essere opportuno finanziare i costi della riapertura con un biglietto d’ingresso di Euro 2,00, pur con l’auspicio che l’Amministrazione si possa far carico di questi stessi costi, anche utilizzando specifiche figure professionali. Nella manifestazione d’interesse si accoglie un tale suggerimento - prosegue Meo - e si va persino oltre prevedendo, fatto senza precedenti, che gli introiti derivanti dall’offerta dei partecipanti alla visita guidata, se previsti, possano essere tesorizzati direttamente dall’associazione che potrà utilizzarli per finanziare i costi assicurativi e le possibili spese. Con l’eventuale eccedenza, invece, si dovranno finanziare iniziative culturali da realizzarsi, come spiegato nel dettaglio nella manifestazione d’interesse, nella Fortezza e nella Villa Comunale. Plaudo, perciò, anche a nome della Commissione Consiliare che mi onoro di presiedere, per il risultato conseguito e sono certo che di una tale opportunità vorranno fare tesoro le associaizoni del territorio".

Meo, conclude chiedendo al sindaco chiarimenti riguardo i lavori di bonifica: "Non posso tacere su quelli che sono i dubbi e le perplessità che invece riguardano il futuro della Fortezza, dal momento in cui inizieranno i lavori di bonifica. Sul punto non vi è alcuna chiarezza, tantomeno una mia interrogazione rivolta al Sindaco, nel corso della seduta del Consiglio Comunale di giorno 5 agosto u.s., ha ricevuto risposta".