Fiaccolata per Davide, Crotone risponde alla sub cultura della violenza

CROTONE - La Crotone che ripudia la violenza si ritroverà questa sera, martedì 16 agosto alle 19.30 presso il piazzale Ultras sul lungomare cittadino, per una fiaccolata in segno di vicinanza a davide Ferrerio, il ventenne che si trova in coma a causa dell'aggressione subita giovedì 11 agosto scorso nei pressi del tribunale cittadino. Le condizioni del giovane, che si trovava a Crotone in vacanza con la famiglia, sono gravi ed i medici del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro non hanno ancora sciolto la prognosi.

L'aggressore, Nicolò Passalacqua, 22 anni nato a Colleferro in provincia di Roma (la stessa città dove i fratelli Marco e Gabriele Bianchi hanno ucciso a botte Willy Monteiro), è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Crotone poche ore dopo l'accaduto.

In questi giorni l'episodio è salito alla ribalta nazionale. La società civile di Crotone ha deciso - grazie ad un passaparola sui social - di reagire alla subcultura della violenza ritrovandosi martedì 16 agosto per esprimere la vicinanza a Davide ed alla sua famiglia.

In particolare molte associazioni e privati cittadini hanno sottoscritto un documento nel quale denunciano "il degrado urbano, l’abbandono in cui versa la città di Crotone, la violenza verbale da parte dei rappresentanti istituzionali, l’incapacità di affrontare e risolvere i mille problemi che attanagliano la nostra comunità sono elementi determinanti in cui è maturato questo atto criminale".

"Questo episodio, però, è uno spartiacque tra la civiltà e la barbarie di una comunità. Noi ci batteremo sempre per affermare il diritto a vivere in una società civile e contro la barbarie e parteciperemo alla manifestazione indetta a per il 16 agosto a piazzale Ultras alle ore 19.30. Forza Davide, siamo tutti con te!".

A firmare il documento sono: Centro Servizi per il Volontariato “Calabria Centro”, Comitato Crotone Pulita, Circolo Arci Gli Spalatori di Nuvole, Associazione Terra e Libertà, Arci Calabria, CGIL Area Vasta, FLC CGIL Calabria, Circolo Arci Il Barrio, MGA Sindacato Nazionale Forense, Libera Crotone, Associazione Volontari di strada Crotone, Coop. Access Point, Associazione SABIR, Legacoop Sociale Crotone, Associazione Officina Kids, Associazione Anpi Crotone, Associazione CODICI Calabria, Associazione Paideia Crotone, Associazione Equilibri, Associazione Cittadinanzattiva -Tribunale dei Diritti del Malato Crotone, Associazione Enpa, GAK – Gruppo Archeologico Krotoniate, Italia Nostra - Sezione di Crotone, Associazione Laicitalia Crotone, Associazione Movimento per la Difesa dei Diritti dei Cittadini Crotone, Associazione Nikol Ferrari “la vita in un dono” Crotone, Coop. Agorà Kroton, Associazione WWF Crotone, Associazione Adultiraider, Cooperativa Family Center, Federazione Italiana Scout Raider, Aido Crotone, Comitato di quartiere via Ugo Foscolo, Associazione Arte e Cultura Magna Graecia, Associazione Donne al Bivio, Associazione Libere Donne, Anteas San Paolo Crotone, Associazione Amici del tedesco, Coop. One-

Cittadini: Linda Monte, Pasquale Figliomeni, Francesco Rizza, Luciano Formaro, Giovanni Cizza, Andrea Trusciglio, Silvia Galiano, Francesco Galatà.