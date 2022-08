Si è spento il giovane Marcello Agresta, era rimasto coinvolto nell'incidente dello scorso 31 luglio

Proprio mentre è in corso la manifestazione per chiedere una strada sicura alternativa alla Statale 106, si è spento nel pomeriggio di oggi Marcello Agresta, 24enne di Rocca di Neto, coinvolto lo scorso 31 luglio in un grave incidente nelle adiacenze del bivio di Cirò Marina. Si tratta dello stesso incidente in cui hanno perso la vita, morendo sul colpo, anche Antonio Francesco Dati, 28 anni, di Torre Melissa e Cataldo Francesco De Novaro, 30 anni, di Cirò Marina.

Agresta era apparso subito in gravissime condizioni e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Giovanni di Dio. Al momento si trovava ricoverato presso l'Ospedale di Catanzaro.

Purtroppo nella giornata di oggi l'esame dell'elettroencefalogramma è risultato completamente piatto. La triste notizia ha raggiunto presto la comunità di Rocca di Neto, dove il giovane viveva. Profondo il dolore manifestato a nome della piccola cittadina dal sindaco, Alfonso Dattolo, il quale ha già annunciato che in concomitanza dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino e la sospensione di tutte le attività programmate per la stagione estiva.