Ospedali calabresi senza medici, Occhiuto ne fa arrivare 497 da Cuba. In servizio da settembre

In Calabria non ci sono medici? E allora li prendiamo da Cuba. E' questo il senso dell'accordo stipulato oggi dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto con la società dei medici cubani che invierà nelle nostre strutture sanitarie 497 sanitari già a partire da settembre. ”La sanità nel nostro Paese - scrive Occhiuto in proposito - vive un paradosso che spero il futuro governo potrà definitivamente risolvere. In tutta Italia, Calabria compresa, le Aziende sanitarie cercano disperatamente medici da assumere a tempo indeterminato, ma non ne trovano. È l’effetto perverso del numero chiuso imposto alle Facoltà di Medicina. Il reclutamento è diventato un terno al lotto, difficilmente prevedibile e governabile".

"In Calabria - spiega quindi Occhiuto - il nostro sistema sanitario in questo momento ha risorse in abbondanza per assumere, negli ultimi mesi le abbiamo provate tutte. Abbiamo fatto bandi per posti a tempo indeterminato, manifestazioni di interesse, e sono andati deserti".

Allo stesso tempo, aggiunge il governatore calabrese - "stavamo lavorando, e avevamo avviato un confronto serio con il ministro dell’Economia Franco, ad un pacchetto di incentivi, economici e di carriera, per rendere maggiormente attrattivi i nostri concorsi. Del resto, se analoghi problemi vengono riscontrati in Regioni d’eccellenza - dalla Lombardia alla Toscana, dal Veneto al Piemonte - figurarsi in Calabria, con una sanità disagiata che paga il conto di 12 anni di commissariamento. Eppure, nel nostro territorio devo, con i miei collaboratori, contrastare quotidianamente le emergenze, rischiando di chiudere reparti o interi ospedali. Per impedire che ciò possa accadere devo avere tutta la cassetta degli attrezzi a disposizione".

Quindi Occhiuto informa che "da mesi ho una proficua interlocuzione con il governo cubano. I medici sono un fiore all’occhiello del Paese caraibico, ed hanno già aiutato l’Italia, in Lombardia e in Piemonte, nei mesi più caldi della pandemia.

Oggi a Roma, presso l’Ambasciata della Repubblica di Cuba in Italia, ho firmato un accordo di cooperazione con la Comercializadora de Servicios Medicos Cubanos (CSMC), la società dei medici cubani, per la fornitura di servizi medici e sanitari.

Grazie a quest’intesa in Calabria potremo utilizzare temporaneamente - fino a quando non sarannno espletati con esiti positivi tutti i concorsi - operatori sanitari provenienti da Cuba. Il governo caraibico puó mettere a nostra disposizione 497 medici con diverse specializzazioni. A settembre partirà la fase sperimentale di questa collaborazione e arriveranno nella nostra Regione i primi medici.

Inizieranno coloro che già sanno parlare l’italiano - la lingua ufficiale della Repubblica di Cuba è lo spagnolo - e gli altri, prima di prendere servizio, faranno corsi intensivi per apprendere presto e bene la nostra lingua. Ad ogni modo, i medici cubani saranno sempre affiancati dai nostri operatori sanitari".