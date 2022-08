Due asili nido per Margherita e fondo Gesù. In arrivo 2,2 milioni dal Pnrr

Crotone - Con i fondi del PNRR, a seguito delle graduatorie pubblicate sul portale del Ministero dell’Istruzione, il Comune di Crotone è risultato ammesso a due finanziamenti per un ammontare di 2,2 milioni di euro. L'obiettivo è la realizzazione di due asili nido: uno nel quartiere Margherita e uno nel rione Fondo Gesù.

“Ancora un risultato importante, che va nella direzione dell’amministrazione di riqualificare e servire le periferie - si legge in una nota dell'assessore Luca Bossi -. Grazie al finanziamento il quartiere Margherita e il rione fondo Gesù si doteranno di strutture comunali adibite ad asili nido. Ringrazio come sempre tutto il team. A soli pochi giorni dalle risorse in ambito sport, salgono a 30 milioni i finanziamenti dal PNRR ponendo la città di Crotone tra le più virtuose in Italia nel cogliere le opportunità offerte dal piano”.