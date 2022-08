Sbarco migranti dell'11 agosto: la Squadra Mobile ferma due scafisti

Due persone di nazionalità egiziana sono state sottoposte a fermo di indiziato di delitto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il provvedimento è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Crotone a termien di indagini relative allo sbarco dell’ 11 agosto che ha registrato l'arrivo di 100 migranti di diverse nazionalità a bordo di una imbarcazione a motore in località Punta Cannone, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Sin dal primo momento, l’attenzione degli investigatori si concentrava sugli unici 2 soggetti di nazionalità egiziana, nei confronti dei quali si procedeva a effettuare un controllo dei loro apparati cellulari. Decisive sono state proprio le risultanze dell’analisi dei telefoni, in quanto contenevano chiari indizi per determinare la responsabilità dei due cittadini egiziani. Al termine delle indagini, che consentivano di acquisire a carico dei due stranieri elementi determinanti, gli stessi venivano posti in stato di fermo di polizia giudiziaria per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e condotti, su disposizione della Procura della Repubblica, presso il carcere di Crotone.