In occasione della solennità dedicata alla Madonna della Montagna di Polsi del 13 agosto, nella cittadina di Capistrano, l'orafo crotonese Michele Affidato insieme al figlio Antonio ed ai suoi collaboratori è stato incaricato di fondere i monili d'oro ex voto, donati negli ultimi anni dai fedeli, per creare due corone per la Madonna.

L'importante lavoro commissionato al maestro Affidato è stato autorizzato dall'Ordinario Diocesano di Mileto-Nicotera Monsignor Attilio Nostro.