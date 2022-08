Non si fermano gli sbarchi nel crotonese: in sette giorni soccorse 1.200 persone

CROTONE - Continuano gli arrivi di migranti sulle coste ioniche crotonesi dove negli ultimi sette giorni ci sono stati nove sbarchi: complessivamente sono giunte in Italia 1.200 persone. Nelle ultime 12 ore a Crotone sono state sbarcate altri 120 migranti soccorsi, in due eventi diversi, in mare aperto da unità della Capitaneria di Porto e della Guardia di finanza.

Il primo sbarco è avvenuto nella nottata di venerdì 19 agosto quando sono arrivate 90 persone in gran parte provenienti da Iran, Afganistan, Pakistan e Iraq, mentre nel tardo pomeriggio del 20 agosto sono state soccorse 33 persone anche esse provenienti dalla stessa zona. Le operazione di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone e gestite dagli uomini dell'Ufficio Immigrazione della Questura. I migranti, assistiti dai volontari della Croce rossa italiana di Crotone, sono stati condotti al Centro di accoglienza di Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto.

Nelle ore successive della serata del 20 agosto la motovedetta Cp321 della Capitaneria di porto di Crotone è intervenuta per soccorrere un centinaio di migranti a bordo un un veliero salpato dalla Turchia 5 giorni fa. Le operazioni di soccorso, sono avvenute a circa 10 miglia da Capocolonna, e sono state coadiuvate da una petroliera maltese che ha protetto la barca a vela dal moto ondoso del mare forza 3 mentre avveniva il trasbordo sull'unità della Guardia costiera.