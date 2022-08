Crucoli, il 21 agosto l'omaggio a Checco Manente a 20 anni dalla scomparsa

CRUCOLI - Il 21 Agosto a Crucoli torna l'omaggio a Checco Manente a 20 anni dalla scomparsa. Dopo gli appuntamenti denominati “Manente Experience”, che hanno visto la realizzazione di due giornate dedicate alla scoperta dei territori di Verzino e Crucoli legati al regista-cantautore scomparso il 5 maggio 2002 a causa di un incidente stradale, arriva la giornata dedicata ai cantautori.

Due gli appuntamenti - organizzati dall’Associazione Cult, Marasco Comunicazione, Calabria Sona con il sostegno del Comune di Crucoli e del nuovo Imaie - previsti per il 21 Agosto a Crucoli. Il primo è il live in spiaggia de L'Ennesimo già vincitore del 2021 del Gran Premio Manente e oggi in tour proprio grazie al quel premio. Un appuntamento dedicato a tutti i giovani che prenderà il via alle 18 sul lungomare lato sud della frazione Torretta. La giornata proseguirà alle 21.30 nell’incantevole scenario del Santuario di Manipuglia tra Crucoli e Torretta con un concerto live omaggio alla musica popolare da parte degli Amakorà, giovane gruppo che ha mosso i primi passi proprio all’interno del Gran Premio Manente e rappresenta oggi uno degli esperimenti più interessanti e quotati della nuova musica “etno-pop” calabrese. Ad aprire la serata sarà L’Ennesimo con la sua band.

L’esclusivo contest del Gran Premio Manente dedicato ai musicisti e videomaker si terrà quest’anno invece a fine Settembre sempre a Crucoli e metterà in palio ambiti premi legati alla produzione e promozione musicale e, grazie al nuovo Imaie, un finanziamento per un tour Nazionale di un giovane artista del valore di circa 10.000 euro. “Continuiamo a credere nel progetto e alla promozione di giovani artisti e del nostro territorio – afferma Giuseppe Marasco – nonostante gli impedimenti e le false promesse che ci hanno messo in difficoltà in questi anni (oltre alla pandemia) non abbiamo voluto dimenticarci di Checco proprio nei 20 anni della sua scomparsa. Non ci hanno permesso di ricordarlo in tutte le sue piazze e tra la sua gente come abbiamo fatto per 10 anni riportando il suo nome e la sua musica tra di noi. Grazie però alle nostre iniziative e alla collaborazione con alcune associazioni del territorio siamo riusciti a non far dimenticare l’opera di Checco fatta di tradizioni vere e ricerca, di valori positivi e buona musica facendola conoscere alle nuove generazioni valorizzando anche i giovani e gli artisti locali. Questi elementi non dovrebbero essere ignorati dalle “buone” Amministrazioni nell’assegnazione di fondi pubblici per la crescita sociale e culturale delle nostre comunità. In questo senso ringraziamo il Comune di Crucoli che ha continuato a credere in questa iniziativa".