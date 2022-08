Cirò Marina, trovato con 110 dosi di droga: patteggia condanna

CIRO' MARINA - Ha patteggiato la pena a due anni di reclusione un 21enne di Cirò Marina arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di controlli predisposti dal comando provinciale dell'Arma, il ragazzo era stato fermato in orario notturno mentre stava percorrendo a piedi via Fratelli Bandiera. Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato all’interno del suo borsello poco più di 80 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina, già suddivisi in 110 dosi termosaldate, pronte per essere vendute agli acquirenti della zona.