Pedace: predisporre pulizia tombini e griglie prima dell'arrivo delle piogge

CROTONE - "Predisporre nel volgere di pochi giorni, gli interventi utili, essenziali ed infungibili per la pulizia delle griglie e delle caditoie cittadine". E' quello che chiede il consigliere comunale Enrico Pedace in una lettera inviata al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ed all'assessore ai lavori pubblici Rossella Parise.

Sull'edizione de il Crotonese dello scorso 19 agosto proprio l'assessore Parise aveva rassicurato che "Abbiamo già pianificato la pulizia dei fossi e dei canali che partirà a brevissimo tempo". L'auspicio è che inizino davvero presto.

Il consigliere Pedace, in particolare, suggerisce "le difficoltà presenti in zone ben individuate della città che storicamente rappresentano criticità, come Via Inghilterra, Marinella e tanti altre".