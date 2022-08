Pista ciclabile in via Crea, lavori finiti ma ci sono ancora le transenne del cantiere

CROTONE - Le transenne sono ancora lì a delimitare un cantiere dove non si lavora più da ferragosto per il semplice fatto che l'opera è conclusa. Stiamo parlando di quella che viene definita pista ciclabile, ma altro non è che il rifacimento di un marciapiedi con pavimentazione di due colori visto che non esistono gli scivoli per salirvi con la bicicletta. In particolare il tratto di cui ci occupiamo è quello di via Crea dall'incrocio con via Mario Nicoletta a quello con via Cappuccini. Sull'edizione cartacea de il Crotonese del 19 agosto ci era stato riferito dagli uffici del Comune che le transenne sarebbero state rimosse lunedì. Abbiamo atteso, ma anche stamani - martedì 23 agosto - le transenne sono al loro posto.

Il cantiere ha causato diversi disagi alle attività commerciali che hanno l'ingresso su quel tratto di marciapiede dove i lavori erano iniziati ad agosto, mentre quelli per la parte del marciapiede verso via Giovanni Paolo II erano stati conclusi da tempo. Senza contare anche i pericoli provenienti dal parcheggio sulla strada ristretta dalle transenne.

I lavori di realizzazione di questa pseudo pista ciclabile sono iniziati il 12 maggio scorso e si sono allungati per tutto il periodo estivo visto che sarebbero dovuti terminare l’11 giugno. Speriamo che non ci voglia così tanto tempo per togliere le transenne.

L'auspicio è che que