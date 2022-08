Libri, Gioacchino Criaco presenta il suo ultimo romanzo al museo e giardini di Pitagora

Martedì 30 agosto Gioacchino Criaco sarà a Crotone per presentare il suo nuovo romanzo 'Il custode delle parole'. Lo scrittore calabrese, noto al grande pubblico soprattutto per 'Anime nere', libro da cui è stato tratto l'omonimo film pluripremiato, racconterà il mondo di Andrìa, trentenne che vive ai piedi dell’Aspromonte dove trascorre pigramente le sue giornate tra il lavoro in un call center e le gite al mare con la fidanzata.

L'iniziativa, organizzata dal consorzio Jobel, avrà luogo alle ore 19 al museo e giardini di Pitagora. Introduce Santo Vazzano, modera Lucia Claps.