Asfalto drenante e giardini di pioggia, finanziati i progetti dell'ex assessore Ugo Carvelli

Via libera a quattro progetti sperimentali del Comune di Crotone per l'adattamento ai cambiamenti climatici. Lo annuncia l'assessore Maria Bruni. I progetti, per un totale di 393.465 euro, sono stati approvati dal ministero della Transizione ecologica. L'obiettivo è la prevenzione degli allagamenti con un ritorno sul piano del risparmio idrico.

Alcuni suoli comunali saranno resi più permeabili alle infiltrazioni di acqua piovana che verrà raccolta in vasche di accumulo e riutilizzata per irrigare il verde pubblico. Ulteriori riserve idriche saranno generate dalla conversione di alcune rotatorie in giardini di pioggia, i cosiddetti rain garden, che filtreranno e depureranno l'acqua piovana in ingresso.

Tutti i sistemi di sollevamento, puntualizza una nota dell'assessorato, saranno azionati, in un'ottica di sostenibilità, da pannelli fotovoltaici. Sono previste inoltre attività di rimboschimento in alcune zone della città che consentiranno da una parte di diminuire l'effetto calore, dall'altra di migliorare la risposta idrologica del territorio.

I progetti prevedono il coinvolgimento di università e centri di ricerca per l'elaborazione del Paesc, il Piano d'azione per l'energia sostenibile finalizzato all'aumento del quadro delle conoscenze per prevenire gli impatti del cambiamento climatico su Crotone. Inoltre, un sistema di monitoraggio e previsione finalizzato alla gestione degli eventi climatici estremi.

"Tutti questi progetti consentono una crescita territoriale se contribuiscono a fare acquisire ai cittadini la consapevolezza sulle problematiche di cui sopra" afferma l'assessore alla Transizione ecologica Maria Bruni. “A tal fine, l'assessorato intende coinvolgere gli istituti scolastici sin dalle prime fasi di realizzazione degli interventi, concordandone con i dirigenti le modalità”.

I progetti erano stati messi nero su bianco e presentati per l'accesso ai fondi del Pnrr a cavallo tra dicembre e gennaio scorsi, quando era assessore ai lavori pubblici l'ingegnere Ugo Carvelli, prima che venisse sacrificato sull'altare degli equilibri politici necessari alla sopravvivenza della giunta Voce. La richiesta iniziale di finanziamento era di circa 450 mila euro.