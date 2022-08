Pulizie di caditoie e griglie stradali, lavori affidati dal Comune di Crotone

E' previsto per giovedì 25 agosto l'avvio dei lavori per la pulizia ed il lavaggio delle caditoie e delle griglie stradali in città. Il Comune, infatti, come ha reso noto l’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, ha affidato ad una ditta esterna - la cooperativa Giovani del 2000 di Casabona per la somma di 24 mila euro, il servizio che prevede anche interventi sulle cosiddette “bocche di lupo”, aperture stradali protette da grate o da appositi fossetti anch'essi provvisti di una copertura a grata, che sono particolarmente presenti nelle zone periferiche della città.

L’attività è attuata in previsione della stagione autunnale ed è stata programmata nelle scorse settimane suddividendo l’intero territorio comunale in lotti funzionali al fine di prevedere una azione che garantisca l’efficacia dell’intervento e sicurezza ai cittadini. Nei prossimi giorni sarà definito l’affidamento per la pulizia di fossati e canaloni.

“Ringrazio gli uffici che hanno preso immediatamente carico delle linee tracciate dall’assessorato e previsto in tempi utili sia il completamento delle procedure burocratiche, e, quello che più importante, l’attuazione degli interventi. Ringrazio anche quei consiglieri comunali che si sono pubblicamente preoccupati. Li tranquillizzo, l’amministrazione aveva ovviamente programmato le azioni. Il mio assessorato è sempre a disposizione per ogni chiarimento al riguardo” dichiara l’assessore Parise