Pythagora's Orchestra. Al tramonto su Capo Colonna i grandi classici della musica

Un maestro in giacca bianca e una grande orchestra in abito da sera ha impreziosito il Promontorio di Capo Colonna.

Il 23 agosto infatti la Pythagora's Orchestra si è esibita, all'ora del tramonto, nel piazzale antistante il Santuario della Madonna di Capo Colonna.

Il Maestro Andrea Moro ha diretto la Pythagora's Orchestra mentre violini, trombe, violoncelli e una fisarmonica venivano suonati dai talentuosi musicisti, anche crotonesi.

Complice una serata dal clima mite e una importante presenza di pubblico per un evento organizzato dall'associazione culturale Krotografia che promuove l'arte e la musica nella nostra città.

Il concerto è inserito in un ricco programma di eventi dedicati alla musica classica e al canto lirico coordinato dall' Accademia Clara Wieck Shumann.

La Direttrice dell'Accademia di musica Angela Liviera Zugiani e docente di pianoforte al conservatorio di Cosenza, presente all'evento, è soddisfatta della grande partecipazione crotonese: "Spero che questa serata non sia la prima e neppure l'ultima qui a Crotone - dice la Direttrice Zugiani -. Spero che con il supporto degli enti locali si possano organizzare altri eventi come questo. Sono rimasta sorpresa per la numerosa presenza di pubblico, non me l'aspettavo! E' riuscita benissimo, grazie Crotone!" e nel ricordare il suo lavoro di docente al conservatorio di musica di Cosenza ha precisato che "è giusto recuperare e coinvolgere i musicisti di Crotone e spero che stasera questo seme abbia attecchito, anche per il futuro".

Durante la serata le note del walzer sull'amore e del tango romantico hanno fatto vibrare i violini e le corde dell'anima dei presenti. Ma non sono mancati i grandi classici come "Amarcord" di Nino Rota, colonna sonora dell'omonimo film di Federico Fellini e la Bachiata Messicana n.5 di Venus Rey Jr.

La Curia arcivescovile e la direzione del Parco archeologico di Capo Colonna hanno concesso l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento, con il gratuito patrocinio del Comune di Crotone.