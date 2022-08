Sabato 27 agosto alla terrazza dello Yachting club torna Rifugi urbani artistici

CROTONE - Sabato 27 agosto dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso torna Rua - Rifugi urbani artistici. Dopo la tappa del centro storico, questa volta il non-luogo scelto per essere invaso dall'arte sarà...il mare! Sarà infatti la bellissima terrazza dello Yachting Kroton Club, circondata a 360° dal mare, a dare rifugio agli artisti, tra musica, teatro, fotografia, pittura, scelti fra le proposte più interessanti del panorama contemporaneo regionale e nazionale, ma anche e soprattutto locale, in una contaminazione dei linguaggi e delle esperienze secondo noi utile ad una crescita culturale significativa del nostro territorio.

Si comincia alle 19.00 con "Due Firme e poi...". Fotografia, Pittura e Scultura. di Giovanna Semerano e Fabrizio Carbone. Due firme nasce dalla voglia di fare qualcosa di estremamente diverso dal solito. Trovare il connubio giusto tra l’arte pittorica di Giovanna e quella fotografica di Fabrizio, da esporre in un’unica mostra che avesse una missione comune: l'amore per l'arte, con l’auspicio che sia quanto più “contagioso” possibile!

Alle 21.00 ci saranno i Rio Sacro in concerto. Duo principalmente strumentale nato in Umbria nel Gennaio 2020 dall’incontro fra Edoardo Commodi e Norberto Becchetti, chitarristi e compositori accomunati dalla passione per la musica strumentale e le colonne sonore. I ‘Rio Sacro’ scrivono e arrangiano musica anche per spettacoli teatrali e cortometraggi. In apertura concerto Mykyta Tortora, giovane e promettente musicista crotonese.

Tutti gli eventi si svolgeranno presso lo Yatching Kroton Club, via Molo Foraneo - Crotone Visto il limitato numero di posti la prenotazione è obbligatoria Con la prenotazione, oltre all’accesso allo spettacolo, durante la mostra potrete gustare ed un ottimo aperitivo

Tel\WhatsApp - 3890664025

Mail: controtempoteatro@gmail.com