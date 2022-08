Crotone, albero cade su auto in transito: illeso per miracolo l'autista

CROTONE - "Sono vivo per miracolo". Ha negli occhi ancora il terrore Marcello Russo quando racconta di quello che ha vissuto poco dopo le 17 del 25 agosto quando, mentre con la sua Renault Laguna percorreva viale Regina Margherita, poco prima del parco giochi 'Baden Powell' si è visto cadere addosso un albero.

La pianta, che era nello spartitraffico, a causa di un forte colpo di vento si è spezzata ed è caduta sulla sede stradale nella carreggiata che conduce verso il lungomare. "Ho visto un turbine di fogliame e poi l'albero che cadeva proprio mentre stavo passando. Mi sono spostato tutto a destra per limitare il colpo e mi sono sdraiato utilizzando il sedile passeggero. E' andate bene".

Un ramo dell'albero è caduto proprio sul parabrezza ed ha distrutto anche il tetto panoramico e piegato il montante dell'auto dal lato conducente. Sul posto si trovava una pattuglia di agenti della Polizia Postale che avevano appena eseguito una notifica e che hanno assistito alla scena. Gli agenti hanno aiutato l'uomo ad uscire dalla macchina e bloccato il traffico in attesa dell'arrivo della Polizia locale e dei vigili del fuoco che hanno provveduto a togliere dalla strada l'albero caduto.

Non è il primo albero che cade in città: nei mesi scorsi c'erano stati episodi simili sia al parco delle Rose e nella villa comunale. L'albero caduto in viale Regina Margherita mostrava evidentemente il tronco marcio, Forse sarebbe il caso, vista la stagione autunnale imminente, controllare lo stato di salute delle piante in città per evitare altri episodi simili.