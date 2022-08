"Bollette in vetrina". Gli esercenti espongono i costi di gas e luce 2021 e 2022

ConfCommercio Crotone ha aderito all'iniziativa nazionale "Bollette in vetrina" che invita tutte le aziende locali a rendere trasparente l'importo della propria bolletta esponendola in vetrina. Il cartello compara il costo della bolletta 2021 con l'ultima del 2022 - di gas ed energia - al fine di denunciare la drammatica situazione economica nazionale che sta mettendo in ginocchio le piccole, medie e grandi imprese.

"Non si arresta la corsa sfrenata dei prezzi delle materie prime energetiche e dell'inflazione - si legge in una nota di ConfCommercio Imprese per l'Italia - con il forte aumento di quest'ultima dovuto per l'80% proprio all'impennata del prezzo sull'energia. Tra i settori più esposti il commercio al dettaglio, in particolare la media e grande distribuzione alimentare che ha visto quantuplicare il costo delle bollette di luce e gas. L'energia per i comparti del terziario nel 2022 ammonterà a 33 miliardi di euro, il triplo rispetto al 2021 e più del doppio rispetto al 2019 (14,9 miliardi). Si tratta di uno scenario purtroppo suscettibile di un ulteriore peggioramento".

Il Direttore di ConfCommercio Calabria Centrale, sezione di Crotone, Giovanni Ferrarelli spiega che l'iniziativa "Bollette in vetrina" è una forma di denuncia trasparente perchè le aziende soffrono da troppi anni per un economia precaria e altalenante. "Riprendendo una iniziativa nazionale siamo partiti anche noi - dice Ferrarelli -. Il tema è talmente importante che vale la pena dimostrare che se ci sono degli aumenti, diminuisce la capacità di spesa dell'utente finale. E' infatti l'utente finale che non comprende la motivazione dell'impennata dei costi. E il caro bollette coinvolge tutte le attività locali, non solo quelle della ristorazione e somministrazione di bevande o i supermercati con le grandi celle frigorifere, seppure hanno visto i costi delle bollette aumentare di quattro volte l'importo dello scorso anno".

"I nostri operatori sono anche consumatori - afferma Ferrarelli - e abbiamo solo a Crotone più di 2 mila imprese commerciali in totale che pagano la bolletta aziendale ed anche la bolletta a casa".

Una situazione che sta costringendo gli esercenti a dover scegliere tra gli aumenti dei listini e la sospensione dell'attività in attesa di un intervento risolutivo che contenga l'impennata del costo soprattutto del gas.

