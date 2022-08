Crotone, dopo Papini arriva anche Spaltro; in uscita Mogos, Nicoletti e Benali

Continua l'opera di completamento dell'organico dell'Fc Crotone, che nel pomeriggio ha chiuso l'operazione che ha portato in rossoblù Riccardo Spaltro, difensore acquistato a titolo definitivo dalla Spal.

Terzino destro, nato a Roma il 19 febbraio 2000, è un prodotto del settore giovanile giallorosso in cui è rimasto fino a 16 anni, quando si è trasferito alla Spal. Esperienza in serie B con gli estensi, in C con Cavese e Renate ed in D con l’Arzignano, ora Riccardo ha sottoscritto un contratto quadriennale con il Crotone. Reduce da un intervento alla spalla, Spaltro lavorerà fuori sede secondo un programma di recupero personalizzato prima di aggregarsi ai compagni. Presenti alla firma il dg Raffaele Vrenna e il ds Fabio Massimo Conti.

Spaltro arriva un paio di giorni dopo l'ingaggio del jolly difensivo Papini, e ora al Crotone resterebbe la casella di un centrocampista per completare l'organico. In uscita restano sempre Mogos, Nicoletti e Benali, nelle ultime ora dato ad un passo dal Brescia.