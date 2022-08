Congesi, lavori alla condotta, sospeso il servizio idrico in alcune zone della città

Rubinetti temporaneamente a secco in alcune zone della città. Lo rende noto il portavoce del sindaco riportando una comunicazione di Congesi, che annuncia la sospensione del servizio idrico per una riparazione alla condotta su via Antica Masseria. L'interruzione, dalle ore 12 alle ore 16 della giornata di oggi, interesserà esclusivamente Gabelluccia, Via dei Granai, via Cosenza e via Antica Masseria.