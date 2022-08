Vigili del fuoco estraggono manubrio di una bici dall'addome di un bambino

CROTONE - Un insolito e grave incidente che per fortuna si è risolto positivamente grazie alla collaborazione tra medici del pronto soccorso e vigili del fuoco di Crotone. Proprio come si vede in alcune serie sui pompieri americani, i vigili del fuoco del Comando provinciale di Crotone sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale 'San Giovanni di Dio' per aiutare i medici a estrarre il manubrio di una bicicletta dall'addome di un bambino.

Il piccolo, di origini campane in ferie con la famiglia presso un villaggio turistico nel crotonese, cadendo con la bici si era conficcato nella pancia il manubrio. Quando è arrivato al pronto soccorso i medici si sono trovati di fronte all'insolito caso ed hanno pensato di chiedere l'intervento dei pompieri.

I vigili del fuoco, sotto la supervisione dei medici, grazie ai loro strumenti hanno tagliato il manubrio e la manetta del freno che si erano conficcati nell'addome del piccolo permettendo poi ai medici di estrarli e medicare il bambino. L'intervento per quanto complesso e delicato ha avuto esito positivo con grande soddisfazione per il personale dei vigili del fuoco e per i medici del pronto soccorso che augurano una pronta guarigione al giovane elogiandolo per il coraggio dimostrato.