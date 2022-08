Calabria, si ribalta tir di bovini, ferite lievi per il conducente, muoiono alcuni animali

Incidente sulla strada statale 280. Un mezzo pesante adibito al trasporto di bovini si è ribaltato nei pressi dello svincolo di Germaneto/Catanzaro Lido. Nell'impatto sono morti alcuni bovini, mentre il conducente se l'è cavata con ferite lievi, ma è stato trasferito lo stesso in ospedale dopo le prime cure sul posto da parte degli operatori sanitari del Suem 118.

Per liberare i capi di bestiame incastratati nelle lamiere si è reso necessario l'intervento delle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro. Gli animali tratti in salvo sono stati poi trasferiti su un altro mezzo giunto nella notte ed avviati a destinazione. Sul posto la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e il personale Anas per la viabilità.