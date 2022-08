Comincerà in trasferta il 4 settembre contro l'Acr Messina il campionato di Lega Pro .- Serie C del Crotone. La prima in casa è contro il Monopoli l'11 settembre. Derby con il Catanzaro il 6 novembre al Ceravolo e il 12 marzo allo Scida. La regular season dei rossoblu si concluderà in casa il 23 aprile contro il Giugliano.



Guarda la presentazione dei calendari del campionato 2022-2023 di Lega pro