Regione Calabria: 10 milioni per gli eventi culturali. Teatro, danza e bande musicali in primo piano

La Regione Calabria ha deciso di investire 10 milioni di euro a sostegno e promozione degli eventi culturali.

Si tratta di eventi storicizzati negli anni ma anche di quelli teatrali e anche bandistiche. La vice presidente della giunta regionale della Calabria Giusi Princi ha precisato: "abbiamo delineato un piano di rafforzamento e riorganizzazione del settore Cultura che vada dagli strumenti di sostegno finanziario per i diversi attori del comparto, all'avvio di un serio lavoro di aggiornamento di quel corpus di norme che regolano il settore". In pratica per i teatri e le compagnie stabili si predisporrà una programmazione triennale, grazie ai fondi del Piano Sviluppo e Coesione, per operare al meglio sul territorio.

Per la promozione e il sostegno delle attività culturali saranno pubblicati i primi 2 avvisi nella prima settimana di settembre per uno stanziamento complessivo di 3 milioni e duecento mila euro.

"Il primo avviso - spiega Princi -prevede un investimento di 2 milioni articolato in sei tipologie di intervento: letterario, teatrale amatoriale a carattere identitario, esibizioni di orchestra opera lirico-sinfonica, jazz, canto classico e danza. Poi ancora esibizioni bandistiche, mostre e tipologia multidisciplinare. Il secondo avviso prevede lo stanziamento di un milione e duecento mila euro per progetti culturali contraddistinti dalla loro storicizzazione con più edizioni alle spalle".