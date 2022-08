Secondo sbarco in 12 ore: soccorsi da Gdf 80 migranti su veliero

CROTONE - Quasi dodici ore dopo lo sbarco di 252 persone avvenuto all'1 di notte, nel porto di Crotone sono arrivati altri 80 migranti la cui imbarcazione è stata intercettata quando si trovava a poche miglia dalla riva. E' stato un guardacoste della Guardia di Finanza a raggiungere la barca a vela a bordo della quale si trovavano i profughi. Eseguito il trasbordo sull'unità militare italiana i migranti sono stati condotti nel porto di Crotone per le operazioni di sbarco svolte nel primo pomeriggio. A terra hanno messo piede 80 persone, in gran parte iracheni (55); tra loro 10 donne e 15 minori non accompagnati. Presenti anche 20 egiziani e persone provenienti da Siria e Iran. Come sempre le operazioni di sbarco sono state svolte sotto il controllo dell'ufficio immigrazione della Questura di Crotone che negli ultimi dieci giorni ha gestito ben 11 dei 16 sbarchi registrati sulle coste crotonesi da inizio agosto. In un mese sono arrivati oltre 1.400 migranti che sono transitati dal centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.