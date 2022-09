Doppio sbarco di migranti a Le Castella: soccorse due barche con 196 persone a bordo

Mentre la attenzioni mediatiche della stampa calabrese e nazionale sono rivolte verso Roccella, a Crotone continuano ad arrivare disperati in fuga dai loro Paese. Nel pomeriggio di martedì 30 agosto ci sono stati altri due sbarchi in pochissime ore a Le Castella dove sono giunti complessivamente 196 migranti. Il primo sbarco è avvenuto poco dopo le 18.30 quando una motovedetta della Capitaneria di Porto ha tratto in salvo 84 persone (25 iraniani, 7 palestinesi, 52 afgani tra cui 5 minori, 7 minori non accompagnati e tre donne) che si trovavano a bordo di un veliero incagliatosi nei pressi della spiaggia di Cropani marina. Due ore dopo sempre una motovedetta della Capitaneria di porto di Crotone ha intercettato un barcone a circa 20 miglia da Le Castella con a bordo 112 persone (quasi tutti nuclei familiari afgani con 67 uomini, 18 donne e 18 bambini più 9 minori non accompagnati) che ha condotto al porto di Le Castella dove era già operativo il dispositivo di sicurezza che aveva gestito lo sbarco precedente. Con questi due eventi sale a 17 il numero degli sbarchi avvenuti nel mese di agosto ed a quasi 2.000 il numero dei migranti giunti sulle coste crotonesi in 30 giorni. In entrambi gli sbarchi le operazioni sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone e gestite dall'Ufficio immigrazione della Questura di Crotone,.