Minacce a Ferrari, solidarietà dal Consiglio regionale e dal sindaco Voce

Per la seconda volta nel giro di due giorni, il presidente del Consiglio regionale ha espresso solidarietà al sindaco di Cirò Marina nonché presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, per le intimidazioni che lo hanno costretto a girare con la scorta. Davanti alla massima assemblea elettiva calabrese, riunita questa mattina a palazzo Campanella, Filippo Mancuso ha manifestato la vicinanza sua e dell'Aula sia a Ferrari che all'on. Francesco Cannizzaro, oggetto la scorsa settimana di una pesante intimidazione, allorché ignoti hanno esploso alcuni colpi di pistola contro le vetrine della sede reggina di Forza Italia mentre all'interno era in corso una riunione elettorale con lo stesso Cannizzaro, candidato alle prossime politiche.

"Una solidarietà che, come purtroppo per tanti altri casi di intimidazione ai danni di amministratori locali, imprenditori e cittadini calabresi, ci induce a chiedere, da quest’Aula legislativa, che sia fatta piena luce sui due specifici episodi e sulle tante altre vicende simili" ha detto il presidente Mancuso. "Qui non c’è solo da tutelare l’integrità di chi subisce questi gesti insani, ma il ruolo di rappresentanti istituzionali che debbono poter svolgere in libertà le loro prerogative. Sono atti da condannare severamente, perché mentre toccano la serenità delle vittime, influiscono negativamente sulla qualità della nostra democrazia”.

Sulla vicenda delle intimidazioni a Sergio Ferrari gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Di sicuro c'è che da diversi giorni si muove con la scorta, circostanza che non è passata inosservata nei locali del Municipio di Cirò Marina ed alla sede di via Mario Nicoletta della Provincia. Le minacce risalgono allo scorso mese di luglio e sono state già oggetto di un riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Crotone. Minacce pesanti a lui ed alla sfera familiare, fatte pervenire, sembra, anche attraverso i più stretti congiunti. Il clima teso e la grande preoccupazione non gli hanno tuttavia impedito di staccare la spina con la famiglia sfruttando una crociera prenotata da tempo. Il rientro al lavoro è atteso i primi giorni della prossima settimana.

Nel frattempo non si arresta il flusso delle attestazioni di solidarietà, tra cui quella del sindaco di Crotone: "Nell'apprendere della istituzione della scorta al sindaco di Cirò Marina e presidente della Provincia Sergio Ferrari a seguito di minacce ricevute, esprimo - scrive Enzo Voce - al collega la solidarietà personale e dell'amministrazione comunale. È un segnale preoccupante e la conferma che si opera in un contesto difficile, ma allo stesso tempo che le istituzioni sono determinate nel proposito di affermare i principi di legalità nei propri territori. All'amico e collega Sergio la massima vicinanza".