Nascondeva marijuana ed hashish, arrestato dalla Squadra Volante

CROTONE - Un uomo di 32 anni di Crotone è stato arrestato dalla Squadra Volanti per per detenzione di droga ai fini di spaccio e sono stati sequestrati 400 grammi circa di sostanza stupefacente. L'arresto è avvenuto nel corso dell’attività di controllo del territorio effettuata dalla volante nella zona centro della città. Gli agenti di pattuglia hanno notato una persona, nota agli operatori in quanto già segnalata al Prefetto quale assuntore di stupefacenti, che si introduceva in uno stabile in stato di abbandono. A quel punto i poliziotti hanno deciso di seguire l’uomo sorprendendolo all’interno mentre maneggiava una busta, contenente alcuni grammi di marjuana e un bilancino elettronico. La perquisizione è stata quindi estesa all'intero locale dove, in un foro nella parete, sono stati trovati degli involucri, contenenti 266 grammi di marijuana e 126 grammi di hashish. Il materiale è stato sequestrato e l'uomo arrestato in flagranza di reato.