Esplosione nave: morti due indiani ed un egiziano

CROTONE – Sono due indiani ed un egiziano, di età compresa tra i 40 ed i 26 anni, le persone morte queste pomeriggio nell'esplosione di una imbarcazione attraccata al mollo foraneo del porto di Crotone. Non sono state rese note le generalità in quanto è difficile identificare le persone per le condizioni dei corpi.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 a poppa della motonave Asso, imbarcazione battente bandiera delle Isole Palau che si trovava nel porto di Crotone - dove è giunta venerdì 26 agosto - per svolgere attività di manutenzione. A bordo c'erano 4 indiani, due egiziani ed un italiano. La motonave non è, contrariamente a quanto si era appreso nei primi concitati momenti dell'esplosione, al servizio delle piattaforme per l'estrazione del gas che sono al largo di Crotone.

Nell'esplosione è rimasto ferito un altro componente dell'equipaggio, un uomo di nazionalità indiana, che è stato trasportato d'urgenza dall'ospedale civile San Giovanni di Dio dove trova ricoverato nel reparto di rianimazione in gravissime condizioni. Dell'equipaggio fa parte anche un italiano che era però sceso a terra.

La Squadra Mobile della Questura di Crotone indaga per chiarire la dinamica dell'incidente che ha causato l'esplosione avvenuta sulla poppa dell'imbarcazione. La Procura della Repubblica di Crotone ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Si sta verificando, in particolare, il rispetto delle condizioni di sicurezza per gli operai che stavano effettuando i lavori di manutenzione. Per questo motivo sono stati sequestrati la saldatrice, le parti utilizzabili per gli accertamenti della bombola che è esplosa e tutto il materiale tecnici che può rivelarsi utile per le indagini.