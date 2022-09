Incendio a bordo di un rimorchiatore ancorato al molo Foraneo, tre morti e un ferito grave

CROTONE - Tre morti ed un ferito grave è il bilancio di un furioso incendio divampato a bordo di una motonave ancorata alla banchina del molto Foraneo del porto di Crotone. Le persone decedute sono due indiani ed un egiziano di 40, 36 e 26 anni. L'incendio è stato anticipato da un forte boato che ha fatto tremare i vetri dei condomini del rione Marina.

I corpi di due vittime sono stati rinvenuti sulla banchina, il terzo, scaraventato dall'esplosione in mare, è stato recuperato da una imbarcazione. Il ferito è stato trasportato d'urgenza dall'ospedale civile San Giovanni di Dio e si trova ricoverato in rianimazione. Una quinta persona è stata soccorsa in evidente stato confusionale.

L'esplosione, a quanto pare, è avvenuta durante le operazioni di saldatura di un container a poppa dell'imbarcazione Asso che era arrivata nel porto di Crotone venerdì scorso, una nave da carico che stava svolgendo lavori di manutenzione.

Inizialmente si era parlato di quattro dispersi, notizia poi smentita quando si è scoperto che chi mancava all'appello era sbarcato a terra per fare la spesa.

Sul posto lavorano ininterrottamente dalle 17.20 circa i vigili del fuoco di Crotone. Il Comando provinciale ha inviato una squadra con il supporto di un'autoscala ed un'autobotte, complessivamente cinque mezzi e quattordici unità. Le operazioni di soccorso sono coordinate dal comandante, ingegnere Giuseppe Bennardo. Le indagini sono state affidate alla Squadra Mobile della Questura di Crotone.