Esplosione nave Asso, ferito trasferito a Bari. Sopralluogo a bordo dei Vigili del fuoco

È stato trasferito al policlinico di Bari il marittimo di

nazionalità indiana rimasto ferito nell'esplosione della nave cargo Asso avvenuta al porto di Crotone nel pomeriggio del 31 agosto. L'uomo, di 27 anni, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale pugliese: oltre ai traumi causati dall'esplosione ha una gamba ed un piede fratturato ed ustioni di secondo grado sulla parte superiore del corpo. Il ragazzo è stato sbalzato dalla deflagrazione sulla banchina del porto ed è stato soccorso dal Suem 118 che lo ha condotto all'ospedale di Crotone prima del trasferimento in Puglia avvenuto stamattina.

Niente da fare, invece per le altre tre persone che si trovavano a bordo e stavamo eseguendo lavori di manutenzione sottocoperta. Tra i morti anche il comandante della motonave, un egiziano di 41 anni. Con lui sono morti due indiani di 37 e 26 anni.

Questa mattina, intanto, si è svolto sulla nave cargo Asso un sopralluogo del Nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco Calabria per delineare meglio le cause dell'esplosione. Intanto, si comincia a delineare meglio la dinamica dell'incidente.

L'esplosione è avvenuta sottocoperta dove si stavano eseguendo dei lavori di manutenzione nei pressi del serbatoio di carburante. La motonave Asso, battente bandiera della Repubblica di Palau (Stato insulare dell'oceano Pacifico) era partita dieci giorno fa dal porto di Bar in Montenegro diretta a Malta. A causa di problemi al motore si era fermata venerdì scorso al porto di Crotone per svolgere la manutenzione.

La deflagrazione, da quanto hanno ricostruito i vigili del fuoco, è stata così potente che ha ribaltato uno dei due container (entrambi vuoti) che si trovavano a bordo. Quattro componenti dell'equipaggio che si trovavano sull'imbarcazione sono stati investiti dall'onda d'urto. Tre sono morti sul colpo. Una delle vittime è stata sbalzata in acqua ed un'altra sulla banchina insieme al ferito. La terza vittima è stata trovata ancora a bordo della motonave.

Sull'accaduto sta indagando la Squadra mobile della questura di Crotone. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Alessandro Rho.