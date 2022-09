Fermato nei pressi dello Scida, a casa gli trovano 34 gr di hascish e un bilancino: denunciato

Trentaquattro grammi di hashish, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento delle dosi. E' il materiale rinvenuto dalla Polizia di Stato nel corso di una perquisizione nell'abitazione di un 52enne crotonese.

L'uomo era stato notato nei pressi dello stadio da una volante dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico mentre, alla vista degli agenti, accelerava il passo. Fermato e identificato, palesava un certo nervosismo che ha insospettito gli agenti, mentre dagli archivi veniva fuori che era stato già segnalato al prefetto come assuntore di stupefacenti. Da qui la decisione di estendere la perquisizione personale all'abitazione.

Gli involucri con la droga e l'occorrente per il confezionamento sono stati sequestrati, il 52enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio.