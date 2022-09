Tragedia sul porto, la Questura ha diramato i nomi delle vittime dell'esplosione

La Questura ha reso noti i nomi dei tre marittimi che ieri pomeriggio hanno perso la vita in una esplosione a bordo della loro imbarcazione nel porto di Crotone. Si tratta di Ali Aiad Mohamed, nato in Egitto il 21 gennaio 1981, capitano dell’imbarcazione; Mehera Gulshan, originario dell'India dove era nato il 21 giugno 1996; Biswas Shyamal, anche lui indiano e nato il 20 marzo 1985. Il ferito grave, ricoverato d'urgenza all'ospedale civile di Crotone e poi trasferito a Bari, è Chandermohan Singh, nato in India il 15 gennaio 1995.

Da una prima ricostruzione dei fatti, ricorda la nota della Questura, risulta che i membri dell’equipaggio erano intenti ad eseguire lavori di saldatura sullo scafo della Asso Malakal Harbor, e una scintilla avrebbe innescato l’esplosione del serbatoio del carburante, con il conseguente ribaltamento di uno dei due containers collocati a poppa, che ha cagionato la morte di almeno uno dei predetti.