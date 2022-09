Tragedia sul porto, lutto cittadino per il giorno dei funerali delle vittime

Il sindaco di Crotone ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui avranno luogo i funerali dei tre marittimi che hanno perso mercoledì pomeriggio la vita in una esplosione a bordo della loro imbarcazione. "Siamo tutti colpiti da una tragedia che ci ha sconvolto. Una intera comunità si stringe al dolore delle famiglie delle vittime e siamo vicini - si legge in una nota a firma del primo cittadino - a chi in questo momento sta lottando per la vita".

Enzo Voce ringrazia "Vigili del fuoco, Forze di polizia, Capitaneria di porto, Autorità portuale e 118" per essere "intervenuti prontamente" e "per la grande professionalità" dimostrata. "Interpretando il sentimento di tutti i crotonesi - aggiunge - per il giorno dei funerali indiremo il lutto cittadino per partecipare il dolore e la vicinanza della comunità crotonese alle famiglie".